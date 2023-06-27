В июле 2023 года в Telegram появятся Stories. Срок действия будет определять автор — 6, 12, 24, 48 часов или навсегда. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Раздел историй будет размещен поверх списка чатов. У пользователя будет возможность одновременной съемки фото и видео с фронтальной и основной камер. Авторы сами смогут выбирать, кому будут доступны публикации.

К Stories можно будет создавать подписи, чтобы добавить дополнительный контекст или ссылки, а также отмечать других пользователей.

По словам Павла Дурова, нововведение сейчас находятся на последней стадии тестирования.

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