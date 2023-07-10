Telegram добавил в рекламную платформу возможность таргетинга по странам

Telegram 8 июля обновил политику конфиденциальности «в целях соблюдения территориальных ограничений при показе рекламы в странах с большим количеством русскоязычных каналов», говорится в материалах компании.
В личном кабинете платформы Telegram Ads появились дополнительные географические настройки для целевой аудитории кампании.
Компания внедрила изменения, которые были необходимы «на фоне событий, происходящих в Восточной Европе», пишет «Код Дурова» со ссылкой на источник, близкий к Telegram. По его словам, таргетирование только по языку без возможность выбрать страну или регион «приводило к неуместным для многих рекламодателей и пользователей результатам».
Таргет по странам и локациям доступен в новом меню Target Users. Объявление будет показываться в зависимости от «приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя», при этом другие данные геолокации использоваться не будут, указывает издание.
Фото на обложке: Unsplash
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