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Telegram добавил в рекламную платформу возможность таргетинга по странам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Telegram 8 июля обновил политику конфиденциальности «в целях соблюдения территориальных ограничений при показе рекламы в странах с большим количеством русскоязычных каналов», говорится в материалах компании.

Telegram добавил в рекламную платформу возможность таргетинга по странам

В личном кабинете платформы Telegram Ads появились дополнительные географические настройки для целевой аудитории кампании.

Компания внедрила изменения, которые были необходимы «на фоне событий, происходящих в Восточной Европе», пишет «Код Дурова» со ссылкой на источник, близкий к Telegram. По его словам, таргетирование только по языку без возможность выбрать страну или регион «приводило к неуместным для многих рекламодателей и пользователей результатам».

Таргет по странам и локациям доступен в новом меню Target Users. Объявление будет показываться в зависимости от «приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя», при этом другие данные геолокации использоваться не будут, указывает издание.

Фото на обложке: Unsplash

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