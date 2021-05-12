Telegram оштрафовали на 5 млн рублей

Компанию признали виновной в совершении правонарушения, мессенджеру назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Представитель Таганского суда Зульфия Гуринчук также добавила, что по второму протоколу суд вынес аналогичное решение. Общая сумма штрафов составила 5 миллионов рублей.

Это не первый штраф за сегодня — ранее по аналогичному протоколу на 3 млн рублей была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте». В апреле российские суды за аналогичные нарушения также штрафовали TikTok и Twitter.

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