Telegram оштрафовали на 5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей. Причина — неудаление противоправного контента.
Компанию признали виновной в совершении правонарушения, мессенджеру назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Представитель Таганского суда Зульфия Гуринчук также добавила, что по второму протоколу суд вынес аналогичное решение. Общая сумма штрафов составила 5 миллионов рублей.
Это не первый штраф за сегодня — ранее по аналогичному протоколу на 3 млн рублей была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте». В апреле российские суды за аналогичные нарушения также штрафовали TikTok и Twitter.
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Фото на обложке: Sergey Khaustov /
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