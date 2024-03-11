Потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд — Павел Дуров

Павел Дуров рассказал об оценке Telegram в $30 млрд потенциальными инвесторами. По словам основателя компании, она сможет выйти на прибыльность если не в 2024, то в 2025 году. IPO рассматривается как средство демократизации доступа к сервису, сообщил Дуров.

Потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд в преддверии возможного выхода на биржу. Об этом основатель компании Павел Дуров рассказал в интервью Financial Times.

По словам Дурова, расходы на ежемесячного пользователя Telegram составляют $0,7 в год, а доходы от рекламы и подписки Premium составляют сотни миллионов долларов. Telegram рассчитывает выйти на прибыльность если не в 2024, то в 2025 году, отметил Дуров.

Основатель Telegram также исключил продажу компании, а выход на биржу в результате IPO назвал средством демократизации доступа к сервису.

Дуров также рассказал, что ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 млн пользователей. В 2024 году мессенджер планирует повысить качество модерации в связи с выборами во многих странах, добавил Дуров.

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