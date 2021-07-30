Tesla добавила поддержку русского языка

Производитель электромобилей Tesla выпустил обновление программного обеспечения, в которое добавили поддержку трех новых языков — русского, венгерского и румынского.
В обновлении Tesla представила и новый режим автомойки. Он автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки и отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. Об этом сообщает издание Electrec.
Новое обновление также вводит в систему стриминговый сервис Disney+ наряду с Youtube, Netflix и другими.
Обновление программного обеспечения с номером «2021.24» начало распространяться на электромобили компании с 29 июля.
В мае Илон Маск во время выступления на полях форума «Новое знание» анонсировал, что Tesla вскоре может официально выйти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ. Тогда он отметил, что компания рассматривает Россию в качестве места для открытия завода.
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Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
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