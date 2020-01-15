Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Маск заявил, что машины Tesla смогут «поговорить» с пешеходами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Глава американской Tesla Илон Маск заявил, что в электрокарах компании вскоре появится возможность обратиться к пешеходам через динамики. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Маск заявил, что машины Tesla смогут «поговорить» с пешеходами

Маск опубликовал видеозапись, на которой запечатлен проезжающий по дороге электрокар Tesla. От него доносится голос, который произносит: «Не стой просто так, запрыгивай». Далее слышится: «Вы долго учились делать такое выражение лица?»

Бизнесмен отметил, что вскоре машины от Tesla «смогут говорить с людьми, если вы хотите». Он не пояснил, для чего придумана эта функция.

Интернет-ресурс Engadget отмечает, что новая функция позволит водителю обращаться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Например, предупредить невнимательного пешехода о приближении машины.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ