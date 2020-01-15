Маск заявил, что машины Tesla смогут «поговорить» с пешеходами

Глава американской Tesla Илон Маск заявил, что в электрокарах компании вскоре появится возможность обратиться к пешеходам через динамики. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Маск опубликовал видеозапись, на которой запечатлен проезжающий по дороге электрокар Tesla. От него доносится голос, который произносит: «Не стой просто так, запрыгивай». Далее слышится: «Вы долго учились делать такое выражение лица?»

Бизнесмен отметил, что вскоре машины от Tesla «смогут говорить с людьми, если вы хотите». Он не пояснил, для чего придумана эта функция.

Интернет-ресурс Engadget отмечает, что новая функция позволит водителю обращаться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Например, предупредить невнимательного пешехода о приближении машины.

Фото: Unsplash