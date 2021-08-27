Tesla Cybertruck появилась в России: мини-копию сделал Hot Wheels

В России стартовали продажи игрушечной Tesla Cybertruck на радиоуправлении от Hot Wheels.

Игрушечная версия Tesla Cybertruck имеет два режима передвижения и способна ездить не только по горизонтальным поверхностям, но и по трассам Hot Wheels, сообщили в пресс-службе Mattel.

Купить мини-копию электрического пикапа можно в сети «Детский мир», стоит машинка 1699 рублей. Модель Tesla Cybertruck выполнена в масштабе 1:64. К новому году планируется запустить в продажу более крупную модель в размере 1:10 с максимальной скоростью — 40 км/ч.

Вариант 1:64 рекомендуется для детей в возрасте от 5 лет, а 1:10 — для всех, кому уже есть 14.

Настоящий же пикап от Илона Маска пока не вышел. Планировалось, что Tesla Cybertruck начнут собирать в конце этого года, однако выпуск отложили на 2022 год.

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Фото: Пресс-служба Mattel