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Илон Маск увеличил долю в Tesla с 13% до 20,5%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск увеличил долю в Tesla с 13% до 20,5%. Стоимость его доли теперь оценивается в более чем $120 млрд. Ранее Маск говорил, что намерен существенно увеличить долю в основанной им компании для большего влияния при принятии решений.

Илон Маск увеличил долю в Tesla с 13% до 20,5%

Илон Маск нарастил свою долю в Tesla с 13% до 20,5%. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на поданные Маском документы в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Доля Илона Маска в основанной им компании Tesla по текущим рыночным котировкам оценивается в примерно $120 млрд.

Ранее Илон Маск говорил, что намерен довести свою долю в Tesla до 25%. Это необходимо ему для того, чтобы иметь влияние при принятии решений, отмечает издание.

Несколько лет назад Илону Маску принадлежали около 22% акций Tesla. В 2021-2022 годах бизнесмен продал акции компании на $40 млрд, чтобы профинансировать покупку социальной сети Twitter.

Фото на обложке: kovop / Shutterstock

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