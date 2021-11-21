Электромобили Tesla не пускали водителей в салон из-за технического сбоя

Сотни владельцев Tesla не могли завести свои электромобили в течение нескольких часов (по данным сервиса Downdetector). Причиной этого оказался сбой приложения компании, отвечающего за управление машиной.

Примерно 500 владельцев Tesla со всего мира сообщили о проблеме: в течение некоторого времени им не удавалось открыть салон электромобиля и завести его. По заверениям главы компании Илона Маска, ошибка уже исправлена, пишет Reuters.

Все, кто столкнулся с проблемой, использовали приложение Tesla для открытия дверей электромобиля — это приложение заменяет ключи, чтобы их не приходилось всегда носить с собой.

В этот день приложение выдало им ошибку 500, ему не удалось связаться с серверами компании.

Владельцам электромобилей удалось сообщить о проблеме главе Tesla Илону Маску в твиттере. Вскоре после этого сбой был устранен.

Сам Маск принес свои извинения и пообещал, что команда предприняла все меры, чтобы подобного не повторилось.

«Судя по всему, мы случайно увеличили потому сетевого трафика», — так Илон Маск объяснил причину сбоя, не уточнив подробности.

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Фото: JL Images/Shutterstock