Глава Минпромторга раскритиковал работу автомобилей Tesla в русскую зиму

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о недостатках работы электромобилей Tesla в условиях зимы в России. По его мнению, при морозе запас хода автомобиля падает в разы.
Как передает ТАСС слова министра, сказанные на выставке «Экспо-2020» в Дубае, через 20-30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, однако для этого нужно развивать технологии. В частности, электрические двигатели и батареи, которые сейчас работают по-разному в различных климатических условиях.
Мантуров привел в качестве примера снижение возможностей работы аккумуляторов Tesla из-за холода.
«У него заложено в паспорте 400-450 км. Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 км осталось меньше 100 км, а по факту — и того меньше», — заявил министр.
Согласно декларации о доходах, глава Минпромторга с 2020 года использует электрический кроссовер Tesla Model X 100D. Вторым автомобилем в декларации политика за 2020 год стала Lada Vesta.
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