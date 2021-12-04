Глава Минпромторга раскритиковал работу автомобилей Tesla в русскую зиму

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о недостатках работы электромобилей Tesla в условиях зимы в России. По его мнению, при морозе запас хода автомобиля падает в разы.

Как передает ТАСС слова министра, сказанные на выставке «Экспо-2020» в Дубае, через 20-30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, однако для этого нужно развивать технологии. В частности, электрические двигатели и батареи, которые сейчас работают по-разному в различных климатических условиях.

Мантуров привел в качестве примера снижение возможностей работы аккумуляторов Tesla из-за холода.

«У него заложено в паспорте 400-450 км. Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 км осталось меньше 100 км, а по факту — и того меньше», — заявил министр.

Согласно декларации о доходах, глава Минпромторга с 2020 года использует электрический кроссовер Tesla Model X 100D. Вторым автомобилем в декларации политика за 2020 год стала Lada Vesta.

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