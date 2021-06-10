Telegram и Facebook получили новые штрафы за запрещённый контент

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram ещё на 10 миллионов рублей за неудаление запрещённого контента, а Facebook — на 17 миллионов. О каких именно постах идёт речь, неизвестно, но последние недели и месяцы подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Telegram ещё на 10 млн рублей за неудаление запрещённого контента — часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ, рассказала журналистам в четверг пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Она не уточнила, о каких именно постах идёт речь, но в последнее время подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.

В отношении Telegram суд рассмотрел четыре протокола, по двум из них были назначены штрафы по 2 млн рублей, за другие два — ещё по 3 млн. Максимум мессенджер мог получить 16 миллионов рублей штрафа.

Кроме того, суд оштрафовал Facebook на 17 млн рублей по четырём эпизодам, связанным с отказом удалить запрещённую информацию.

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