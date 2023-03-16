Власти Таиланда одобрили соглашение об экстрадиции с Россией

Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией. Об этом сообщает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек.

По ее словам, нынешнее соглашение соответствует соглашениям об экстрадиции, которые заключены между Таиландом и другими государствами. Дхнадирек добавила, что документ не требует одобрения парламента, так как он не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.

По данным издания, соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. The Nation приводит данные, согласно которым «десятки тысяч россиян», которые надеются избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали Таиланд с февраля 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между Россией и Таиландом в начале февраля прошлого года. В настоящее время у России есть порядка 65 международных соглашений о сотрудничестве в сфере экстрадиции, среди них — соглашения с Китаем, Ираком, Ираном и другими странами.

Ранее на этой неделе власти острова Бали попросили миграционное агентство Индонезии ужесточить визовый режим для российских туристов на фоне их большого притока в последнее время. Отмечалось также, что на них часто поступают жалобы за правонарушения.

До этого Казахстан, ставший одним из центров российской эмиграции, ввел новый порядок пребывания безвизовых мигрантов. Так, в феврале 2023 года страна обязала приезжающих на длительный срок россиян иметь при себе загранпаспорт. А в январе Казахстан отменил возможность продлить пребывание в стране путем «визаран», то есть пересечения границы на один день и возврата обратно.

Фото на обложке: Unsplash