Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40%

В России в среднем на 40% снизилась стоимость видеокарт за последние три месяца. Это связано со значительным снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также с укреплением курса рубля.
Этим воспользовались геймеры: спрос на графические ускорители на некоторых площадках вырос в несколько раз. Однако цены все равно продолжают падать, так как предложение от разочарованных майнеров все равно превышает спрос, сообщили «Известия».
Nvidia GeForce RTX 3080 за месяц подешевела примерно на 40%. Если в мае она стоила в среднем 145 тыс. рублей, то в июне уже 105 тыс. рублей. Средняя цена версий Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti и 3090 примерно на 40% меньше, чем в марте этого года и в июне 2021 года. Подешевела и RTX 3090 Ti на те же 35-40% только за последний месяц.
Глава компании EMCD и NFT-коллекционер Михаэль Джерлис ояснил, что доходность майнинга снижается пропорционально падению цены биткоина. Майнеры отключают старые модели видеокарт из-за нерентабельности, но когда крипторынок вернется к росту, то цены на видеокарты тоже станут увеличиваться.
Фото на обложке: Unsplash
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