Россияне назвали самых стильных офисных сотрудников

Lamoda провела опрос среди 1348 работников и выяснила предпочтения россиян в выборе одежды для офиса после окончания самоизоляции. Согласно результатам исследования, которыми компания поделилась с Rusbase, самыми стильными оказались секретари и администраторы.

Больше половины опрошенных уже вернулись в офис, и самым популярным у них оказался образ в стиле smart casual. 41% респондентов предпочитают сочетать деловую одежду с повседневной. Однако выяснилось, большинство имеет ограничения в выборе одежды. Так, треть сотрудников не могут надевать на работу спортивную одежду, а строгий деловой стиль вынуждены соблюдать 27% опрошенных.

Отношение к корпоративному дресс-коду среди офисных сотрудников оказалось довольно нейтральным. Большинство опрошенных уверены, что дресс-код дисциплинирует. В то же время те, чья работа подразумевает ношение форменной одежды, хотят, чтобы форма была пошита по индивидуальным меркам (41%) и предоставлена за счет компании (33%). Не готовы носить форму ни при каких обстоятельствах 13% респондентов.

Самыми стильными сотрудниками офиса опрошенные считают секретарей и администраторов. На втором месте — генеральные директора. Также респонденты отметили внешний вид специалистов по рекламе и маркетингу.

81% офисных сотрудников следит за тем, что носят коллеги или подчиненные на работу. Самым раздражающим во внешнем виде коллег россияне считают неопрятный внешний вид (80%), слишком вызывающий стиль в одежде (63%), яркие волосы (34%) и татуировки и пирсинг (33%).

Каждый седьмой респондент признался, что получал от начальства замечания, касающиеся одежды. А 8% регулярно нарушают правила офисного дресс-кода.