Число регистраций в Threads достигло 100 млн

Число регистраций в приложении Threads, которое официально было запущено 6 июля, достигло 100 млн по состоянию на 12:00 10 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики Quiver Quantitative (отслеживает номера учетных записей Threads, показанных на страницах в Instagram*).

Threads — приложение для общения, где можно размещать текстовые публикации и прикреплять к ним ссылки, фотографии и видео. Это аналог Twitter от Meta* Марка Цукерберга. Как и в Twitter, публикации можно лайкать и комментировать, а также делиться ими с другими пользователями.

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Инструкция: как использовать Threads

Приложение Threads возглавило топ российского и американского App Store в первые сутки после релиза. За один день его скачали более 30 млн раз.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ

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