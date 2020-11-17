45% МСБ в России опасаются снижения потребительского спроса в 2021 году — исследование

Исследование «Райффайзенбанка» показало, что снижение доходов населения и потребительского спроса в России рассматривается малым бизнесом в качестве главного риска 2021 года. Также предприниматели опасаются ограничений, связанных с пандемией. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Выяснилось, что снижение курса рубля или появление новых налогов в России в 2021 году значительно меньше волнует бизнес, чем работа в условиях неопределенности, связанной с эпидемией коронавируса. Тем не менее, 40% предпринимателей рассчитывают в следующем году восстановить обороты до докризисного уровня.

Также исследование показало, что адаптироваться к новым условиям работы бизнесу помогла автоматизация процессов. Активнее всего с помощью цифровых каналов экономили компании из таких сегментов, как медицина, образование, туризм и ИТ. Меньше всего это помогло кафе и ресторанам, а также туристическим и спортивным организациям.

Вместе с тем опрошенные владельцы бизнеса назвали главным условием успешного прохождения кризиса умение сохранить команду. На втором месте — опыт сокращения издержек. А автоматизация процессов оказалось в самом конце списка навыков антикризисного менеджера.

Кроме того, каждый пятый предприниматель воспользовался мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать. Большинство из таких респондентов работали в отраслях, которым поддержка не полагалась.

Наиболее часто программы помощи использовали рестораны, кафе и другие предприятия общепита, а также компании из спортивной, туристической и медицинской отраслей.

Самыми популярными продуктами из госпакета поддержки для бизнеса стали:

отсрочка по налогам,

кредитные каникулы,

займы на восстановление деятельности после карантина.

Многие компании МСБ вернулись к привычному графику платежей после отсрочки, показало исследование. Так ответили 60% опрошенных владельцев бизнеса. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%. Столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели отмечают, что при появлении трудностей стараются договориться с банком.

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