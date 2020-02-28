Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора университета Виктора Садовничего.

Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

Информации об институте на сайте МГУ пока нет. Пресс-служба «Иннопрактики» сообщила, что институт уже создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований и что его руководителем Садовничий назначил «заместителя проректора, кандидата физико-математических наук К. В. Тихонову, генерального директора фонда "Национальное интеллектуальное развитие"».

Институт займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Он, как и другие такие институты, будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идет речь, пресс-служба «Иннопрактики» не сообщила.

Согласно распоряжению правительства, общее финансирование МГУ по этой программе на период 2017–2020 гг. составляет около 3,7 млрд рублей, в 2020 году – 890 млн рублей.

Фото: Unsplash