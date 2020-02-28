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Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора университета Виктора Садовничего.

Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

Информации об институте на сайте МГУ пока нет. Пресс-служба «Иннопрактики» сообщила, что институт уже создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований и что его руководителем Садовничий назначил «заместителя проректора, кандидата физико-математических наук К. В. Тихонову, генерального директора фонда "Национальное интеллектуальное развитие"».

Институт займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Он, как и другие такие институты, будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идет речь, пресс-служба «Иннопрактики» не сообщила.

Согласно распоряжению правительства, общее финансирование МГУ по этой программе на период 2017–2020 гг. составляет около 3,7 млрд рублей, в 2020 году – 890 млн рублей.

Фото: Unsplash

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