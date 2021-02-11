TikTok стал первым «цифровым развлекательным» спонсором «Евро-2020»

Мобильное приложение для коротких видео TikTok стало официальным спонсором футбольного турнира «Евро-2020». Это первый в истории чемпионата партнер, являющийся цифровой развлекательной платформой. Об этом говорится на сайте УЕФА (Союза Европейских Футбольных Ассоциаций) в России.

За счет партнерства TikTok стремится укрепить репутацию платформы, на которой футбольные болельщики смогут общаться и привлекать новую аудиторию.

В рамках чемпионата TikTok намерен запустить:

специализированные интерактивные эффекты,

хештег-челленджи,

футбольные онлайн-трансляции,

особые звуковые эффекты.

Для этого УЕФА обеспечит TikTok доступ к большой библиотеке исторических материалов о футболе.

В рамках соглашения ближе к началу чемпионата в TikTok появится официальный аккаунт «Евро-2020». Отмечается, что он обеспечит болельщиков эксклюзивным контентом из турнирного закулисья, а также широким выбором архивных и новых видео.

«Наше сообщество любит творческий подход к спорту, и мне очень интересно посмотреть, как наши пользователи отреагируют на контент "Евро-2020", который невозможно будет пропустить», — прокомментировал генеральный менеджер TikTok в Великобритании и ЕС Рич Уотерворт.

TikTok — это социальная сеть, где основным контентом являются короткие видеоролики, сделанные пользователями платформы. По собственным данным, сейчас сервис доступен на 75 языках более чем в 150 странах мира.

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