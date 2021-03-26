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У TikTok появилась фейковая бизнес-версия на русском языке

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В рунете появился фейковый сайт tiktok-business.ru. Он похож на официальный сайт соцсети и предлагает монетизацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

У TikTok появилась фейковая бизнес-версия на русском языке

«Мошенники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена», — пояснил изданию Вураско.

Далее пользователь, принявший предложение, идет по ссылке, вводит свой логин и пароль от аккаунта. Его перенаправляют на официальное приложение соцсети, но сведения для входа в профиль уже оказываются у мошенников. «Угоны» аккаунтов через бизнес-предложения активизировались в последние полгода, добавил эксперт, но для TikTok такая схема применяется впервые.

Представители TikTok пояснили изданию, что в российской версии платформы на данный момент пользователям не предоставляется монетизация контента. Соцсеть направила жалобу и запрос на блокировку поддельного сайта.

Ранее RB.ru рассказал, как обезопасить себя от вторжения аферистов и вернуть украденный аккаунт Instagram.

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Фото: kovop58 / Shutterstock

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