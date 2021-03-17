Названа дата запуска групповых чатов в TikTok

Социальная сеть для обмена видео TikTok запустит функцию групповых чатов для обмена сообщениями в 2021 году, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, внедрение опции является частью плана владельца платформы — компании ByteDance — по превращению TikTok в «приложение для социальных взаимодействий». При этом групповые чаты работают в китайской версии сервиса Douyin с 2019 году.

Новая функция поможет TikTok дольше удерживать пользователей в приложении, отмечает Reuters. Например, блогеры смогут общаться напрямую с подписчиками. Кроме того, запуск опции поставит китайский сервис в конкуренцию с традиционными соцсетями, например, Facebook.

Соцсеть также разрабатывает новые возможности электронной коммерции и опции для прямых трансляций.

Внутреннее обсуждение групповых чатов было проведено ByteDance в прошлом году. Но многие обновления приложения были приостановлены после того, как сервис подвергся критике со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, а также был запрещен в Индии, сообщил источник агентства.

Новая администрация президента США Джо Байдена приостановила разбирательства с TikTok. Последние могли привести к фактическому запрету на использование приложения в Соединенных Штатах. Так, разработчики сервиса смогли вернуться к отложенным планам.

Когда именно и где будет запущена новая функция пока неизвестно. Однако, по информации одного из источников, служба обмена сообщениями в групповом чате, скорее всего, будет незашифрованной.

TikTok на запрос издания о комментарии не ответил.

Напомним, что администрация Трампа утверждала, что TikTok представляет собой проблему для нацбезопасности, так как личные данные американцев могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого более 100 млн пользователей в США, опровергал эти обвинения.

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Фото: Unsplash