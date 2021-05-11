TikTok начала тестировать опцию покупок в приложении – Bloomberg

Китайская социальная сеть TikTok начала тестировать опцию покупок внутри своего приложения. Соцсеть хочет составить конкуренцию Facebook, пишет Bloomberg.

TikTok тестирует опцию в сотрудничестве с различными брендами, в частности производителем одежды Hype.

Фото: The Verge

Новый продукт компании, заметили в Bloomberg, похож на интеграцию покупок в Instagram, где на отдельной вкладке перечислены товары с картинками и ценами.

В Bloomberg отметили, что TikTok тестирует продажи в Европе.

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