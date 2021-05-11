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TikTok начала тестировать опцию покупок в приложении – Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская социальная сеть TikTok начала тестировать опцию покупок внутри своего приложения. Соцсеть хочет составить конкуренцию Facebook, пишет Bloomberg.

TikTok начала тестировать опцию покупок в приложении – Bloomberg

TikTok тестирует опцию в сотрудничестве с различными брендами, в частности производителем одежды Hype.

Фото: The Verge

Новый продукт компании, заметили в Bloomberg, похож на интеграцию покупок в Instagram, где на отдельной вкладке перечислены товары с картинками и ценами.

В Bloomberg отметили, что TikTok тестирует продажи в Европе.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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