TikTok начала тестировать опцию покупок в приложении – Bloomberg

Кирилл Билык
Китайская социальная сеть TikTok начала тестировать опцию покупок внутри своего приложения. Соцсеть хочет составить конкуренцию Facebook, пишет Bloomberg.
TikTok начала тестировать опцию покупок в приложении – BloombergКирилл Билык
TikTok тестирует опцию в сотрудничестве с различными брендами, в частности производителем одежды Hype.
Фото: The Verge
Новый продукт компании, заметили в Bloomberg, похож на интеграцию покупок в Instagram, где на отдельной вкладке перечислены товары с картинками и ценами.
В Bloomberg отметили, что TikTok тестирует продажи в Европе.
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