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TikTok разрешит пользователям исключать из ленты ролики на определенные темы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчики TikTok изменят алгоритмы социальной сети, чтобы не показывать однотипные видео слишком часто. Ранее врачи установили, что просмотр роликов в таком режиме приводит к появлению нервных тиков. Также пользователям разрешат исключить из ленты видео на определенные темы.

TikTok разрешит пользователям исключать из ленты ролики на определенные темы

О нововведениях в TikTok сообщается на сайте компании.

Алгоритмы соцсети изменят так, что в ленте пользователей будут появляться более разнообразные ролики. Это коснется их тематик, музыкального сопровождения, а также авторов, которые загружают эти ролики.

Газеты The Wall Street Journal ранее сообщала, что в США участились случаи обращения к врачу от подростков в нервными тиками. Медики установили, что многие пациенты смотрели в TikTok однотипные ролики от пользователей с синдромом Туретта. Людям с этим отклонением характерны нарушения двигательного аппарата.

Кроме того, TikTok позволит пользователям самим управлять рекомендациями в своей ленте и разрешит отключать из показа в рекомендательной ленте ролики на выбранные темы.

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Фото на обложке: BigTunaOnline / Shutterstock

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