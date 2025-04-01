TikTok прекратит работу своего приложения TikTok Notes в начале мая
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В уведомлении о скором прекращении работы TikTok Notes компания переадресовывает пользователей в схожее по функционалу приложение Lemon8, также принадлежащее ByteDance. В TikTok утверждают, что «Lemon8 — это приложение <...>, которое предлагает опыт, схожий с TikTok Notes», однако с «еще большим количеством функций».
Вероятной причиной закрытия TikTok Notes является то, что приложение так и не заработало большую аудиторию, пишет TechCrunch. При этом у Lemon8, которое было запущено в Японии в 2020 году, на декабрь 2024 года было около 12,5 млн активных пользователей со всего мира ежемесячно. Lemon8 также похоже на Instagram*, среди его функций — обмен слайд-шоу и фотографиями. ByteDance также пытается позиционировать Lemon8 как альтернативу TikTok в США на фоне потенциального запрета приложения в стране, отмечает издание.
- В начале марта TikTok зарегистрировал в России товарный знак и логотип для TikTok Notes. Бренд был зарегистрирован по 9, 35, 38, 41, 42 и 45 классам МКТУ, (компьютерные и мобильные программы, рекламные услуги, дискуссионные форумы в интернете и др.).
- ByteDance выпустила TikTok Notes 17 апреля 2024 года. Доступ к нему в рамках ограниченного тестирования получили пользователи из Австралии и Канады. The Verge назвал TikTok Notes конкурентом соцсети Instagram* от компании Meta*.
*Meta и Instagram признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock
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