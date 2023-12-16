Владельцев TikTok обвиняют в незаконном использовании технологий OpenAI для разработки своего чат-бота

ByteDance, материнскую компанию TikTok, уличили в незаконном использовании технологии OpenAI для продвижения собственной большой языковой модели. Компания пыталась скрыть использование API от OpenAI для создания чат-бота, но лидер в области ИИ заблокировал учетную запись китайской компании на время расследования.

Согласно The Verge, действия ByteDance нарушают условия предоставления услуг OpenAI: клиентам не разрешается «разрабатывать какие-либо модели искусственного интеллекта, которые конкурируют с нашими продуктами и услугами». Microsoft, через которую ByteDance покупает доступ к OpenAI, придерживается той же политики.

По версии издания, ссылающегося на внутренние источники, ByteDance знала об этом, но продолжала использовать API для обучения своей LLM-модели под рабочим названием Project Seed. Запрет на использование API для разработки Project Seed вступил в силу только после того, как чат-бот Dubao был одобрен регулирующими органами для использования в Китае.

OpenAI подтвердила The Verge, что заблокировала учетную запись ByteDance из-за нарушения условий предоставления услуг.

«Все заказчики API должны придерживаться наших правил использования, чтобы гарантировать, что наши технологии используются во благо. Хотя использование ByteDance нашего API было минимальным, мы заблокировали их учетную запись на время дальнейшего расследования», — цитирует представителя OpenAI Нико Феликса Business Insider.

При этом портал пишет, что ByteDance в ответ на запрос издания отрицает какие-либо нарушения:

«ByteDance имеет лицензию Microsoft на использование GPT API. Мы используем GPT для поддержки продуктов на рынках за пределами Китая, но для Dubao используем самостоятельно разработанную модель, которая доступна ТОЛЬКО в Китае».

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