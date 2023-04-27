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Российский TikTok в 2022 году увеличил прибыль в 10 раз

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» — основного юрлица сервиса коротких видео TikTok в РФ — за 2022 год увеличилась в 9,8 раз по сравнению с показателями 2021 года. Она составила 530,3 млн рублей.

Российский TikTok в 2022 году увеличил прибыль в 10 раз

Выручка компании за год упала на 29%, достигнув 2,36 млрд рублей. При этом на рекламу из этой суммы приходится 1,4 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Оставшаяся часть — маркетинговые и консультационные услуги материнской компании. Такие данные приводит РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность ООО «ТикТок Рус».

В пояснении к отчетности указывается, что TikTok в настоящее время не может размещать таргетированную на территорию и аудиторию РФ рекламу. Этот аспект негативно сказался на объемах выручки. Чтобы компенсировать ущерб, компания прекратила трудовые отношения с некоторыми сотрудниками из России, что позволило снизить расходы.

В марте прошлого года TikTok приостановил монетизацию авторов из России, включая размещение таргетированной на страну рекламы. Кроме того, платформа запретила пользователям, которые находятся на территории РФ, публиковать видео и проводить прямые эфиры.

Ранее сообщалось, что сервис, включающий в том числе функционал TikTok, собирается представить МТС. Для этого компания перезапустит свой проект игрового стриминга WASD.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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