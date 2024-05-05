TikTok продолжает удалять материалы по требованию Роскомнадзора, Уоррен Баффет продает акции Apple, а балтийская сельдь рискует исчезнуть из-за норвежского лосося. Эти и другие главные новости дня — в дайджесте RB.

Сотрудничество TikTok и РКН, исчезновение балтийской сельди, Баффет и акции Apple: главное 5 мая