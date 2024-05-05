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Сотрудничество TikTok и РКН, исчезновение балтийской сельди, Баффет и акции Apple: главное 5 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

TikTok продолжает удалять материалы по требованию Роскомнадзора, Уоррен Баффет продает акции Apple, а балтийская сельдь рискует исчезнуть из-за норвежского лосося. Эти и другие главные новости дня — в дайджесте RB.

Сотрудничество TikTok и РКН, исчезновение балтийской сельди, Баффет и акции Apple: главное 5 мая

Мир

  • Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова для корма норвежскому лососю (Bloomberg).
  • Европа остается основным импортером российского СПГ: почти половина российских поставок газа были предназначены для европейского рынка (РБК).

Россия

  • Средняя стоимость жилья в новостройках в большинстве крупнейших городов РФ выросла более чем в два раза с 2020-го с запуском льготной ипотеки («Известия»).

Бизнес

  • TikTok удалил более 1 тысячи материалов по требования Роскомнадзора в 2023 и 2024 годах, несмотря на ограничение своей работы на территории РФ с 2022-го («Интерфакс»).
  • Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продолжает избавляться от акций Apple на фоне снижения показателей корпорации. В первом квартале 2024-го инвесткомпания сократила долю в Apple почти на 13%.
  • Российский производитель автомобилей класса люкс Aurus анонсировал появление новых версий авто в 2026 и 2030 годах.

Фото: Unsplash

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