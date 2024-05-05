Сотрудничество TikTok и РКН, исчезновение балтийской сельди, Баффет и акции Apple: главное 5 мая

Ахмед Садулаев
TikTok продолжает удалять материалы по требованию Роскомнадзора, Уоррен Баффет продает акции Apple, а балтийская сельдь рискует исчезнуть из-за норвежского лосося. Эти и другие главные новости дня — в дайджесте RB.
Сотрудничество TikTok и РКН, исчезновение балтийской сельди, Баффет и акции Apple: главное 5 маяАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова для корма норвежскому лососю (Bloomberg).
- Европа остается основным импортером российского СПГ: почти половина российских поставок газа были предназначены для европейского рынка (РБК).
Россия
- Средняя стоимость жилья в новостройках в большинстве крупнейших городов РФ выросла более чем в два раза с 2020-го с запуском льготной ипотеки («Известия»).
Бизнес
- TikTok удалил более 1 тысячи материалов по требования Роскомнадзора в 2023 и 2024 годах, несмотря на ограничение своей работы на территории РФ с 2022-го («Интерфакс»).
- Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продолжает избавляться от акций Apple на фоне снижения показателей корпорации. В первом квартале 2024-го инвесткомпания сократила долю в Apple почти на 13%.
- Российский производитель автомобилей класса люкс Aurus анонсировал появление новых версий авто в 2026 и 2030 годах.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Вертикальные видео и упор на e-com: как меняются соцсети
- 2 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 3 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 4 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
- 5 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Колонки