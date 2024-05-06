В РФ появились новые зарубежные бренды, вырос спрос на игровые гаджеты: главное 6 мая

Карина Пардаева
Новые функции Instagram*, c начала года на рынке появилось 11 зарубежных брендов одежды, спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос до 60% и другие новости 6 мая.
В РФ появились новые зарубежные бренды, вырос спрос на игровые гаджеты: главное 6 маяАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Частный инвестор Алексей Перельман во второй раз инвестировал в юридический сервис Destra Legal. Он увеличил свою долю владения с 0,76% до 5,76%. Детали сделки неизвестны.
- Филиппинский финтех-стартап Salmon, запущенный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф Банка» Георгием Чесаковым, Павлом Федоровым и Раффи Монтемайором, привлек $25 млн. Лид-инвесторами раунда А стали International Finance Corporation, вложившая в проект $7 млн, и сингапурская Northstar Group. Полученные средства стартап направит на разработку новых кредитных продуктов и предложения lifestyle banking.
- В апреле российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на сумму немногим более 300 млрд рублей, что вдвое хуже результата аналогичного периода 2023 года, узнал «Ъ».
Бизнес
- С начала 2024 года на российском рынке появилось 11 зарубежных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома. Они из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии.
- Спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос на 12–60%. Сказались майские праздники и холодная весна, пишут «Ведомости».
Сервисы и технологии
- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств. Сейчас, по мнению Милонова, отрасль онлайн-знакомств «полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей».
- В первом квартале 2024 года число фишинговых ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Злоумышленники часто меняют свои легенды, но их цель неизменна — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации мессенджера.
- Instagram* добавил функцию «Размытие» (Reveal) в Stories. Скрыть таким способом можно будет и фото, и видео. Для их просмотра нужно будет написать автору.
*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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