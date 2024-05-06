Новые функции Instagram*, c начала года на рынке появилось 11 зарубежных брендов одежды, спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос до 60% и другие новости 6 мая.

В РФ появились новые зарубежные бренды, вырос спрос на игровые гаджеты: главное 6 мая