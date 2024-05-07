Ozon Travel нарастил продажи — в 3,2 раза, компании проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок, Aria в Opera научилась пересказывать тексты и другие события 7 мая.

Компании проверяют соискателей на картах Таро и у гадалок, SberPay доступен в Турции: главное 7 мая