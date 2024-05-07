Компании проверяют соискателей на картах Таро и у гадалок, SberPay доступен в Турции: главное 7 мая

Карина Пардаева
Ozon Travel нарастил продажи — в 3,2 раза, компании проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок, Aria в Opera научилась пересказывать тексты и другие события 7 мая.
Компании проверяют соискателей на картах Таро и у гадалок, SberPay доступен в Турции: главное 7 маяАвтор: Карина Пардаева
Бизнес
- Сервис Ozon Travel в первом квартале 2024 года нарастил число активных клиентов в 2 раза, продажи — в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- «Росатом» и «Аквариус» создают совместное производство по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных в вычислительной технике.
- Компании проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок. Сами соискатели в целом готовы к тесту на полиграфе — более же экзотические методы вызывают у них недоумение, пишет «Ъ» со ссылкой на SuperJob.
Сервисы и технологии
- Opera научила своего ИИ-помощника Aria пересказывать содержание веб-страниц. Функция доступна для пользователей Android.
- Россияне смогут расплатиться без комиссии в магазинах и ресторанах Турции с помощью SberPay. Пользователю нужно сообщить официанту или продавцу об оплате через турецкую систему Metropol.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 США сняли санкции с бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка
- 2 Российские компании вынуждены удлинять цепочки поставок из-за санкций — Financial Times
- 3 Средства от продажи Yandex хотят направить на поддержку производителей электроники
- 4 В РФ появились новые зарубежные бренды, вырос спрос на игровые гаджеты: главное 6 мая
- 5 На российском рынке появилось 11 новых зарубежных брендов
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Архив rb.ru