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Компании проверяют соискателей на картах Таро и у гадалок, SberPay доступен в Турции: главное 7 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Ozon Travel нарастил продажи — в 3,2 раза, компании проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок, Aria в Opera научилась пересказывать тексты и другие события 7 мая.

Компании проверяют соискателей на картах Таро и у гадалок, SberPay доступен в Турции: главное 7 мая

Бизнес

  • Сервис Ozon Travel в первом квартале 2024 года нарастил число активных клиентов в 2 раза, продажи — в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • «Росатом» и «Аквариус» создают совместное производство по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных в вычислительной технике. 
  • Компании проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок. Сами соискатели в целом готовы к тесту на полиграфе — более же экзотические методы вызывают у них недоумение, пишет «Ъ» со ссылкой на SuperJob.

Сервисы и технологии

  • Opera научила своего ИИ-помощника Aria пересказывать содержание веб-страниц. Функция доступна для пользователей Android.
  • Россияне смогут расплатиться без комиссии в магазинах и ресторанах Турции с помощью SberPay. Пользователю нужно сообщить официанту или продавцу об оплате через турецкую систему Metropol.

Фото на обложке: Unsplash

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