Банки согласуют кредиты клиентов с их родственниками, «Ситилинк» сокращает сотрудников: главное 8 мая

Карина Пардаева
RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif, банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками и другие события 8 мая.
Банки согласуют кредиты клиентов с их родственниками, «Ситилинк» сокращает сотрудников: главное 8 маяАвтор: Карина Пардаева
Мир
- TikTok и ее материнская компания ByteDance заявили о подаче иска в американский суд с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, пишет Reuters.
Финансы
- RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif. Ранее фонд совместно с рядом бизнес-ангелов инвестировал в компанию еще $1 млн.
- Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество.
Бизнес
- Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (входит в ГК «Мерлион») стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion с целью оптимизации.
- Бывший завод японской Toyota в Санкт-Петербурге передали российскому автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости врио вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото на обложке: Unsplash
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