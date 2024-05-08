RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif, банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками и другие события 8 мая.

Банки согласуют кредиты клиентов с их родственниками, «Ситилинк» сокращает сотрудников: главное 8 мая