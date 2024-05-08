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Банки согласуют кредиты клиентов с их родственниками, «Ситилинк» сокращает сотрудников: главное 8 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif, банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками и другие события 8 мая.

Банки согласуют кредиты клиентов с их родственниками, «Ситилинк» сокращает сотрудников: главное 8 мая

Мир

  • TikTok и ее материнская компания ByteDance заявили о подаче иска в американский суд с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, пишет Reuters.

Финансы

  • RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif. Ранее фонд совместно с рядом бизнес-ангелов инвестировал в компанию еще $1 млн.
  • Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество.

Бизнес

  • Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (входит в ГК «Мерлион») стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion с целью оптимизации.
  •  Бывший завод японской Toyota в Санкт-Петербурге передали российскому автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости врио вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото на обложке: Unsplash

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