Instagram* добавил новую функцию в Stories

Instagram* добавил функцию «Размытие» (Reveal) в Stories. Скрыть таким способом можно будет и фото, и видео. Для их просмотра нужно будет написать автору, пишет TechCrunch.
Чтобы размыть Stories нужно нажать на иконку стикера в верхней части интерфейса. Там рядом с ней будет цветной ярлык «Новый». Пользователь также сможет проверить, как выглядит «размытие» до публикации.
Instagram*
После публикации подписчики смогут отвечать на Stories по аналогии с виджетами вопросов. Дожидаться ответа или одобрения от автора не придется — фото или видео откроется сразу после отправленной реакции.
Среди других обновлений — возможность прикреплять на Stories фото в формате снимка на Polaroid с указанием даты и времени, создать музыкальный шаблон.
*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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