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Instagram* добавил новую функцию в Stories

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Instagram* добавил функцию «Размытие» (Reveal) в Stories. Скрыть таким способом можно будет и фото, и видео. Для их просмотра нужно будет написать автору, пишет TechCrunch.

Instagram* добавил новую функцию в Stories

Чтобы размыть Stories нужно нажать на иконку стикера в верхней части интерфейса. Там рядом с ней будет цветной ярлык «Новый». Пользователь также сможет проверить, как выглядит «размытие» до публикации.

Instagram*

После публикации подписчики смогут отвечать на Stories по аналогии с виджетами вопросов. Дожидаться ответа или одобрения от автора не придется — фото или видео откроется сразу после отправленной реакции.

Среди других обновлений —  возможность прикреплять на Stories фото в формате снимка на Polaroid с указанием даты и времени, создать музыкальный шаблон.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

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