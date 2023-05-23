Александра обвиняется в использовании упрощенной системы налогообложения для ИП при получении прибыли с авторских курсов свыше лимита 206,4 млн рублей. 21 марта в доме блогера в Москве прошли обыски. Однако в начале мая Александра заявила, что выплатила долг.

Миллионы на советах для блогеров: как зарабатывает Александра Митрошина

В марте 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной . Причиной стала неуплата налогов в особо крупных размерах. Также дела были возбуждены против Елены Блиновской и Валерии Чекалиной .

Мы продолжаем серию текстов, где разбираемся, чем известны люди, в отношении которых сейчас проводятся проверки, из чего формируется их доход и какие бизнесы им принадлежат.

В материале — путь Александры Митрошиной к успеху в Instagram*, а также подробности дела о неуплате налогов. Также в конце — мнение налогового эксперта по поводу новых дел на блогеров.

Содержание:

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Биография Александры Митрошиной

Александра родилась в Петрозаводске в 1994 году. Она окончила факультет журналистики МГУ, а затем — магистратуру в ВШЭ по специальности «Медиапроизводство в креативных индустриях». Опыт работы с медиа блогер получила в компании Mail.ru и на радио «Москва FM».

Помимо журналистики, Александра интересовалась технологиями и фитнесом. В начале ее блог в Instagram* был посвящен гаджетам. Далее Александра сделала упор на фитнес: девушка пишет, что почти всю зарплату тратила на продвижение своей страницы. В 2017 году будущая звезда инфобизнеса уволилась с работы и полностью занялась блогингом.

Александра Митрошина проводит офлайн-курс. Источник: @alexandramitroshina_vk

Проекты Митрошиной

Когда аккаунт стал набирать популярность, Александра Митрошина вместе со стилистом Александрой Кетовой в 2017 году запустила проект «Инсталогия» — платформу курсов с советами по ведению Instagram*. Тогда курсы Митрошиной принесли ей 300 тысяч рублей и собрали 150 участников.

В 2019 году блогер запустила флешмоб против домашнего насилия #ЯнеХотелаУмирать. Для освещения проблемы Саша Митрошина привлекла блогеров Ольгу Кравцову и Настю Ли. Только за первый день флэшмоба в соцсетях выложили шесть тысяч фотографий с хэштегом.

Также Саша Митрошина выпустила книгу «Продвижение личных блогов в Инстаграм»*. Ее тираж составил 70 тысяч экземпляров при стоимости от 500 до 700 рублей за штуку. В сети книгу также раскритиковали за банальность содержания.

Со временем блогер запускала и другие проекты. Среди них были авторские тренировки «Точный фитнес» и «Инсталогия 2.0» — перезапуск курсов после конфликта с Александрой Кетовой. Их стоимость варьировалась от 40 до 500 тыс. рублей. За один поток от них она выручила 17 млн рублей. По словам самой Митрошиной, за 2021 год курсы принесли ей 303 млн рублей.

Александра Митрошина в Дубае. Источник: @alexandramitroshina_vk

Несмотря на популярность «Инсталогии», некоторые пользователи критикуют курс. Среди главных недостатков выделяют отсутствие конкретики, пересказ очевидных фактов, высокую стоимость и потерю актуальности лайфхаков.

С 2022 года блогер проживает в Дубае. Помимо проектов в блогинге, Александра хочет открыть школу танцев.

Сейчас в Instagram* блогера около 5 млн подписчиков. Также у Александры популярный блог в Telegram — «Матерь бложья. И кошачья» — более чем на 200 тыс. подписчиков.

Бизнес Митрошиной

Александра Александровна Митрошина является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности из 24 зарегистрированных — образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки.

На ИП зарегистрированы товарные знаки «Точный фитнес», «Визуал наповал», «Митрошина», Moovaspace и AlexandraMitroshina. Они предназначены для бизнесов, связанных с технологиями и образовательными программами.

Блогер на одном из своих последних инфокурсов в 2023 году. Источник: @alexandramitroshina_vk

«Визуал наповал» — платные видеокурсы по оформлению соцсетей от Митрошиной. «Базовый» пакет стоил 2 490 рублей, а «Индивидуальный» — 50 тысяч рублей.

Вебинары «Точный фитнес» Александра запустила совместно с фитнес-блогером Дмитрием Путылиным. Это были видеокурсы по тренировкам и консультации. Сейчас проект закрыт.

Александра была соучредителем двух организаций: ООО «Инновационные технологии для блогеров» и ООО «Ты не одна» (проект был создан вместе с правозащитницей Аленой Поповой, которая признана в России иноагентом, сейчас она также вышла из компании). Доли Александры в проектах составляли 34% и 49% соответственно.

Компания «Инновационные технологии для блогеров» занимается рекламой для соцсетей. А «Ты не одна» — проект психологической и юридической помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Выручка ООО «Инновационные технологии для блогеров» за 2022 год составила 4 млн рублей. С апреля 2021 года Митрошина перестала быть участником компании.

У ООО «Ты не одна» выручка за тот же период — 2,1 млн рублей. В сентябре 2022 года Митрошина также вышла из числа участников предприятия.

Стоимость рекламы в соцсетях блогера по прайс-листу за март 2023 начиналась от 330 тысяч рублей за пост в Telegram. Пост в Instagram* оценивался в 4,6 млн рублей, вставка в подкасте — 5 млн рублей.

Уголовное дело Митрошиной

В июне 2022 года на Сашу Митрошину уже заводили уголовное дело, ее обвиняли в неуплате налогов на 200 млн рублей. На своей странице в Instagram* блогер писала, что будет действовать в рамках закона «каким бы он ни был» и выплатит задолженность. Также Александра посоветовала подписчикам консультироваться с налоговыми юристами и внимательнее относиться к мелочам.

Однако 21 марта 2023 года было объявлено о возбуждении нового уголовного дела против Митрошиной по ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. В этот же день ведомство провело обыск по месту ее регистрации.

В заявлении пресс-службы комитета указано, что при получении прибыли со своих курсов блогер использовала аффилированные и контролируемые ИП при помощи дробления бизнеса. Так как суммы были выше лимита льготного налогообложения в 150 млн рублей, Александре необходимо было перейти на общую систему. Задолженность составила более 120 млн рублей.

Скриншот с пресс-конференции Александры Митрошиной. Источник: Alexandra Mitroshina / YouTube

На своей пресс-конференции в начале мая Александра объявила, что выплатила задолженность в 127 млн рублей и частично признала вину перед налоговой. Блогер заявила, что не уделила должное внимание бухгалтерии и хочет оспорить сумму задолженности «в рамках легального поля».

Александра сообщила, что задолженность возникла из-за ошибок аутсорсинговой компании, которая занималась финансами блогера. Однако она также считает, что конечную ответственность должен нести предприниматель.

Мы попросили Анастасию Моргунову, сооснователя и директора по продуктам интернет-бухгалтерии «Мое дело», объяснить, как блогеры уходят от уплаты налогов и как ФНС это отслеживает.

Анастасия Моргунова

Как правило, по всем текущим ситуациям с блогерами ФНС обращает внимание на дробление бизнеса, которое является «схемой» ухода от налогов.

Главная цель такого способа — сэкономить на выплате налогов, снизить объем средств, которые будут поступать в бюджет государства — именно так было у блогеров, «надробивших» бизнес на множество компаний.

При превышении дохода, который предусмотрен для применения УСН, «схема» дробления использует деление дохода между несколькими фирмами и ИП. Это делается для того, чтобы лимит дохода УСН на бумаге соблюдался.

Основные признаки, на которые налоговая обращает внимание:

У нескольких компаний один и тот же вид деятельности, учредители или директора, один и тот же адрес регистрации, фактический адрес, единый административно-управленческий персонал. Это все говорит о том, что бизнес раздроблен.

Один сайт на все бизнесы, одни рекламные инструменты.

Единые расчетные счета и единый логотип, совместительство сотрудников между компаниями, одни те же контрагенты, с которыми заключены договоры на одних и тех же условиях.

«Схема дробления» использует в своей цепочке множество различных ИП, через которые выводится основной поток прибыли.

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Фото на обложке: @alexandramitroshina_vk