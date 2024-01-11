Как скачать видео из Instagram*?

Для загрузки роликов из Stories и других данных существуют бесплатные сервисы и расширения. Об этих и других способах скачать видеоконтент из Instagram* — в материале RB.

В ноябре 2023 года Адама Моссери, глава Instagram*, заявила о возможности скачивать короткие ролики Reels из социальной сети. Видео маркируются водяным знаком, ролики с аудио, защищенными авторскими правами, скачиваются без звуковой дорожки, а сами пользователи могут запретить загрузку своих публикаций. Однако функции приложения все еще не позволяют скачивать фото и видео из Stories.

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Запись экрана

В операционных системах iOS и Android доступна функция записи экрана. Она подойдет для случаев, когда необходимо срочно сделать видео. Тогда придется мириться с наличием лишней информации на экране вроде времени и заряда батареи устройства, а также описания и комментариев к публикации в соцсети.

В сторонних приложениях можно обрезать видео, чтобы оставить самое необходимое. Однако небольшая иконка включения звука в углу публикации все равно останется. Также функция записи экрана сжимает качество видео, ведь ее компрессия ограничена разрешением дисплея устройства.

Онлайн-сервисы и приложения

Функционально сервисы и приложения дублируют друг друга. Разница в удобстве, доступных браузерах и операционных системах.

Для ПК

Онлайн-сервис позволяет загружать отдельные публикации в социальной сети без входа в свой аккаунт. Он работает без регистрации — достаточно указать ссылку на нужный аккаунт или пост. К загрузке доступен весь контент: от Stories до IGTV. iGrab бесплатно загружает видео и другие посты на компьютер и смартфон.

iGrab. Скриншот: источник

Также у сервиса есть свой Telegram-бот, через которой доступны анонимный просмотр и загрузка контента. Разрешается сохранить видео из Instagram* только с публичных аккаунтов и не более пяти раз за сутки.

Приложение для Windows и MacOS также обладает расширенным функционалом. Кроме бесплатной загрузки видео из Instagram* есть опции скачивания других публикаций, вплоть до хэштегов и геометок. Помимо этого, можно создать резервную копию своего аккаунта и анонимно просматривать истории.

4K Stogram. Скриншот: приложение 4K Stogram

У 4K Stogram есть платные тарифы: «Лайт», «Персональный» и «Про». Различия в количестве загрузок, активации других функций и разрешении на коммерческое использование скачиваемого контента. «Лайт» доступен за 1 тыс. рублей в год, другие категории за 1,5 тыс. рублей и 3,3 тыс. рублей в месяц.

Приложение для Windows, предназначено для скачивания фото и видео. Оно давно не обновлялось, инструментов меньше, чем у конкурентов. Однако позволяет предварительно просматривать публикации с аккаунтов, а затем загружать отдельные из них. Сохраняет контент одиночными или ZIP-файлами.





Save-o-gram. Скриншот: источник

Save-o-gram доступен бесплатно только по пробному периоду на 15 дней. После него работа прекратится до покупки ключа за $9, оплата доступна только с карт зарубежных банков.

Бесплатное расширение, работает только в браузере Google Chrome. При просмотре фото или видео в социальной сети появляется специальная кнопка, позволяющая загрузить контент. Необходимо вставить URL-ссылку в появившемся окне, чтобы затем скачать материалы.

Специальная кнопка в углу каждой публикации. Скриншот: Instagram* RB.RU

Downloader for Instagram* расширяет функционал социальной сети. Например, есть опция открыть директ и ленту новостей одновременно.

Для смартфонов

Бесплатное приложение для Android. Для работы нужно войти в свой аккаунт Instagram*. Далее «Загрузчик видео» откроется в режиме браузера — можно копировать и вставлять ссылки, чтобы перейти к посту. При просмотре видео нужно нажать на кнопку в углу экрана, чтобы скачать материалы из Instagram*.

Помимо Instagram* можно загружать видео из WhatsApp, X или Facebook*. В настройках можно изменить путь загрузки, поисковую систему, очистить кэш и историю. Есть платная версия стоимостью в 600 рублей, в ней можно отключить рекламу внутри приложения.

Как скачать видео сразу из нескольких соцсетей

Для загрузки видео из Instagram* подойдут утилиты, скачивающие контент и из других соцсетей. Например, SaveFrom, Video Downloader Pro или CocoCut позволяют загрузить публикации из Instagram*, YouTube, VK или TikTok. Сервисы доступны для браузера Chrome, работают как нативное расширение: на сайтах будет появляться специальная кнопка для скачивания.

Для смартфонов также представлены десятки подобных приложений: разница в количестве соцсетей, в которых доступно сохранение видео. Также некоторые из утилит платные: за деньги отключается реклама, повышается качество загрузки и не только.

При выборе приложения стоит обратить внимание на недавние отзывы. Часто пользователи жалуются на обилие рекламы, навязчивую монетизацию или узкий набор функций. Часть приложений, вроде Video Downloader, InSave или Instant Save, вообще не работают.

Фото на обложке: Shutterstock // Formatoriginal

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.