Instagram* разрешил скачивать общедоступные ролики на смартфон, ранее это можно было сделать только через вспомогательные инструменты. На все скачанные reels будет нанесен водяной знак социальной сети с именем учетной записи.

Видеоролики в Instagram* теперь можно скачивать на смартфон без использования вспомогательных инструментов. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление главы социальной сети Адама Моссери.

Reels можно скачать на смартфон пользователя через кнопку «поделиться», выбрав соответствующий вариант загрузки. На все скачанные ролики будет нанесен водяной знак соцсети и имя учетной записи.

Если ролик содержит лицензионный аудиоклип, то он скачается без звуковой дорожки. Скачивание роликов пользователя можно запретить, функция управляется в настройках конфиденциальности личного кабинета.

*Instagram принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

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