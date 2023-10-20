Как получить синюю галочку в Instagram* и Telegram — личный опыт

* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.

Синяя галочка в запрещенной сети увеличивает охваты, продлевает жизнь единицы контента и открывает таргетинг на русскоязычную аудиторию. Как получить синюю галочку в Инстаграм* в условиях блокировки? О своем опыте верификации рассказывает эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов.

Зачем нужна синяя галочка

Для миллиарда пользователей Instagram* синяя галочка по-прежнему остается уникальным символом доверия и авторитетности. Верификация — как водяной знак на денежных купюрах — помогает отличить реальный профиль от фейкового и обеспечивает странице дополнительную безопасность.

Единственный вариант получить заветную синюю метку для учётных записей из России — это покупка подписки Meta* Verified. Но эта функция открывается далеко не для всех: для этого нужна ферма уникальных мобильных аппаратов и телефонных симок с регистрацией в США, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.

Поясню. Волшебный значок Meta* Verified, который заставляет многих чувствовать себя особенными, — это официальная возможность для всех жителей США и других стран верифицировать свои аккаунты в Инстаграм*. Такой способ верификации не идёт в обход правилам самой соцсети.

Фактически синяя галочка — это обычная подписка. А все шаманство с телефонами и симками нужно только для одной цели: чтобы у аккаунта из России открылась эта функция.

Более прагматичные юзеры получают синюю галочку, чтобы вернуть рекламные возможности площадки, которые сейчас скрыты от пользователей в РФ. С полной отвязкой аккаунта от России вновь можно таргетировать посты на русскоязычную аудиторию и получить доступ к обновлениям и функциям Инстаграм*. Из дополнительных возможностей галочки:

увеличивается органический охват,

аккаунт чаще попадает в рекомендованное,

увеличивается срок продвижения единицы контента.

комментарии под постами от аккаунта с синей галочкой набирают лайки, по ним новые пользователи приходят в аккаунт.

С получением синей галочки через «Мета* Верификацию» откроется таргет в FB*. Его можно запускать на всех русскоязычных пользователей за границей или тех, кто живет в России, но сейчас путешествует за границей. Или на пользователей, которые, к примеру, были в Москве. Так, любой интерес к России может стать основой для таргета.

С синей галочкой в Instagram* открывается монетизация аккаунта. Доступной она становится, когда видео пользователя начинают круто вируситься, собирать масштабные просмотры, лайки и комментарии. В этот момент от Instagram* приходит сообщение в аккаунт о том, что можно привязать «холодный» кошелёк PAY PAY.

Важно: монетизация зависит от настоящей локации. Выехав за территорию РФ в страны, где работает монетизация (к примеру, США, Индонезия, Турция), пользователь, который получил синюю галочку через «Мета* Верификацию», может получить и монетизацию. Но на территории РФ доступ к монетизации закрыт для всех аккаунтов, независимо от того, где они были заведены.

Пошаговый план верификации, личный опыт и лайфхаки

Этап 1: Объединил свой профиль в Instagram* со страницей FB* через Центр аккаунтов.

Этап 2: Завел в FB* рекламный кабинет в стране, где доступна функция Meta* Verified. Внутри привязал карту страны и провел по ней несколько транзакций.

Этап 3: Включил двухфакторную аутентификацию. Все SMS-коды к моей учётной записи в Instagram* приходят на номер сим-карты страны, которая указана в рекламном кабинете.

Этап 4: Встал в лист ожидания. Для этого нажал на синюю галочку в любом аккаунте, который оплатил верификацию таким образом.

Перед тем как отправлять страницу на верификацию, нужно указать имя и фамилию — как в загранпаспорте — и добавить фото профиля. Если нет загранпаспорта, используйте водительские права.

Через несколько дней сообщение о верификации пришло в мой аккаунт Instagram*. После ее получения я настроил платеж за галочку через Apple ID — стоит 999 рублей в месяц. Но я сразу закинул платеж на год, и к следующему платежу вернусь в 2024 году.

Зачем платить сразу за год? Если вовремя не оплатить аренду галочки, то она слетает, и весь процесс надо начинать заново. Также галочка пропадёт, если впоследствии изменить имя аккаунта или фото на аватарке.

Как только я верифицировал свой аккаунт, я «снес» с площадки профили, которые выдавали меня за себя. Также галочка открывает доступ к Meta*-поддержке по распространенным техническим вопросам.

Инструкция: как получить синюю галочку для TG-канала

C синей галочкой от Meta* у вас также появляется шанс на быструю верификацию своего TG-канала. Бонус: как это сделать?

Стартовать лучше через https://t.me/VerifyBot. Боту надо прислать ссылку минимум на одну верифицированную соцсеть. В идеале синюю галочку надо иметь и в Инстаграм*, и Facebook*. В этих соцсетях поставьте активную ссылку на TG-канал в био или в поле для сайта. Приложите ссылки на статьи в СМИ с упоминанием вас и вашего TG-канала. Авторитетными СМИ TG признаёт издания федерального и международного уровня с ежемесячной аудиторией от 2 млн уникальных пользователей. Всего достаточно 5-7 ссылок. Используйте упоминания, которые выходили с вами в медиа за последние 6 месяцев.





С такой подготовкой верификация пройдет максимум за пару дней.

* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.

Фото: Unsplash