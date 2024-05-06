Киносеть «Синема парк» займется ресторанным бизнесом

Российская объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» займется ресторанным бизнесом, сообщил генеральный директор компании Алексей Васянин. Для этого планируется приобрести франшизу. Инвестиции в проект составят 100 млн рублей.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в апреле компания учредила дочернюю структуру — ООО «Ресто-парк». Сейчас компания подыскивает партнера, с крупной ресторанной и крупной кофейной сетями уже ведутся переговоры, сообщил Васянин «Ведомостям».

На начальном этапе АО «Синема парк» планирует запустить как минимум две точки, вложения в покупку франшизы и начало работы составят 100 млн рублей. Эти средства в компании хотят окупить за три года.

По словам Васянина, точки общепита будут работать в самих кинотеатрах сети, однако в перспективе проект могут расширить и на другие локации.

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» управляет 73 кинотеатрами по России, в которых для кинолюбителей доступны 615 различных кинозалов, следует из данных «Невафильм Research». Компания занимает 10,5% рынка.

В 2023 году выручка основного юрлица сети АО «Синема парк» составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей. Как отмечал Васянин, комментируя финансовые результаты, полученная прибыль связана, в первую очередь, с восстановлением стоимости активов, которые обесценились в пандемийном 2020 году.

Как следует из бухгалтерской отчетности лидеров рынка кинопроката в России, отрасль так и не смогла восстановиться после ухода Голливуда. Их выручка в среднем выросла на 40%, но годом ранее показатель падал еще более стремительно, поэтому такой рост не смог выправить ситуацию.

При этом Ассоциация владельцев кинотеатров предложила поддержать картины отечественного производства и отказаться на три недели от пиратского показа зарубежных фильмов до 12 мая.

Представители некоторых кинотеатров рассказали «Бюллетеню кинопрокатчика», что сборы российской картины, которую сети показывали вместо зарубежных премьер, не оправдали ожиданий.

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