В 2023 году убытки российского юрлица TikTok (ООО «Тикток Рус») составили 427 млн рублей против 530 млн рублей годом ранее. Выручка компании снижается второй год подряд. Это следует из данных ЕГРЮЛ обратил внимание RB.RU.

TikTok зафиксировал убыток от деятельности в России впервые с 2020 года