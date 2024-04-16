TikTok зафиксировал убыток от деятельности в России впервые с 2020 года

В 2023 году убытки российского юрлица TikTok (ООО «Тикток Рус») составили 427 млн рублей против 530 млн рублей годом ранее. Выручка компании снижается второй год подряд. Это следует из данных ЕГРЮЛ обратил внимание RB.RU.
Выручка соцсети в России по итогам прошлого года упала на 71% — до 681 млн, годом ранее она составляла — 2,36 млрд рублей, что на 29% меньше результата за 2021 год.
Оборотные средства сформированы за счет собственного капитала на 5%, рекомендовано — более 10%. Деятельность компании убыточна, следует из бухгалтерской отчетности.
- В 2022 году российское юрлицо TikTok за год нарастило прибыль в 10 раз, до 530,3 млн рублей. Большую часть средств компании принесла реклама – 1,4 млрд, хотя по сравнению с 2021 годом этот показатель почти в 2,5 раза меньше. Среди других источников дохода – оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании.
- В марте 2023 года TikTok приостановил монетизацию авторов из России, включая размещение таргетированной на страну рекламы. Кроме того, платформа запретила пользователям, которые находятся на территории РФ, публиковать видео и проводить прямые эфиры.
Фото на обложке: Unsplash
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