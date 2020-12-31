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TikTok грозит судебный иск от 12-летней девочки из-за незаконного использования личных данных

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Лондонский суд предоставил анонимность 12-летней девочке, которая намерена подать в суд на социальную сеть TikTok. Она утверждает, что компания незаконно использует данные детей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

TikTok грозит судебный иск от 12-летней девочки из-за незаконного использования личных данных

По словам судьи Марка Уорби, отказ в анонимном ходатайстве оказал бы «сдерживающее воздействие» на возможность подачи исков детьми.

По заявлению ребенка, соцсеть нарушила европейский регламент защиты персональных данных GDPR.

Пока запланированный иск находится на «ранней стадии», но, по словам судьи, он «включает серьезную критику ключевых аспектов работы платформы».

Вести дело от имени девочки будет уполномоченный по правам ребенка Англии Энн Лонгфилд. Она заявила, что несовершеннолетняя рискует подвергнуться запугиванию в Интернете и «негативной или враждебной реакции со стороны влиятельных пользователей социальных сетей».

 

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Лонгфилд считает, что приложение собирает и обрабатывает данные о детях, чтобы задействовать алгоритм видеорекламы, привлечь внимание зрителей и увеличить доход от рекламы.

Заявление в суд было подано без предварительного уведомления TikTok. Поэтому в компании сейчас «изучают возможные последствия» разбирательства.

«Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас используются надежные технологии для защиты всех пользователей, в том числе, молодого поколения», — отметили в компании. 

Фото: phBodrova / Shutterstock

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