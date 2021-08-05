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TikTok тестирует Stories

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайский видеосервис TikTok тестирует Stories на своей платформе. Они появляются на боковой панели приложения, а просматривать их можно в течение суток после публикации.

TikTok тестирует Stories

Новая функция будет дополнением к уже существующим инструментам платформы. В TikTok не сообщили о сроках тестирования и публичном запуске, пишет TechCrunch со ссылкой на медиааналитика Мэтта Наварро. 

Stories TikTok позволяет комментировать контент создателя. Эти комментарии будут видны и другим пользователям. Для просмотра историй пользователю нужно прокрутить боковую панель и нажать на аватар автора. 

Новая функция сейчас доступна небольшому количеству пользователей в различных частях мира, но конкретные цифры компания не назвала. 

Пока TikTok тестирует истории, Twitter закрывает аналогичный сервис Fleets из-за низкой популярности.

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Фото: XanderSt / Shutterstock, MattNavarra

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