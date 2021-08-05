Китайский видеосервис TikTok тестирует Stories на своей платформе. Они появляются на боковой панели приложения, а просматривать их можно в течение суток после публикации.
Новая функция будет дополнением к уже существующим инструментам платформы. В TikTok не сообщили о сроках тестирования и публичном запуске, пишет TechCrunch со ссылкой на медиааналитика Мэтта Наварро.
Stories TikTok позволяет комментировать контент создателя. Эти комментарии будут видны и другим пользователям. Для просмотра историй пользователю нужно прокрутить боковую панель и нажать на аватар автора.
Новая функция сейчас доступна небольшому количеству пользователей в различных частях мира, но конкретные цифры компания не назвала.
Пока TikTok тестирует истории, Twitter закрывает аналогичный сервис Fleets из-за низкой популярности.
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Фото: XanderSt / Shutterstock, MattNavarra
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