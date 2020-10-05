TikTok for Business объявил о запуске обучающих вебинаров для предпринимателей в России и странах СНГ. Программа поможет маркетологам и бизнесменам узнать больше о философии платформы, ее возможностях и рекламных инструментах. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

TikTok запустит обучающие вебинары для бизнеса