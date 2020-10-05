TikTok запустит обучающие вебинары для бизнеса
TikTok for Business объявил о запуске обучающих вебинаров для предпринимателей в России и странах СНГ. Программа поможет маркетологам и бизнесменам узнать больше о философии платформы, ее возможностях и рекламных инструментах. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
TikTok for Business — B2B-платформа, запущенная TikTok в июне этого года. На площадке собраны маркетинговые инструменты TikTok.
Вебинары TikTok Masterclass помогут предпринимателям освоиться на платформе и познакомиться с ее возможностями. Выступления спикеров стартуют 14 октября. Вебинары бесплатны.
В числе тем, которые будут обсуждаться:
- философия, тренды и возможности TikTok for Business,
- маркетинговые решения на платформе,
- аккаунты брендов в TikTok,
- самостоятельный запуск рекламных кампаний.
Зарегистрироваться можно здесь.
Фото: nikkimeel / Shutterstock
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