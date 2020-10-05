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TikTok запустит обучающие вебинары для бизнеса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

TikTok for Business объявил о запуске обучающих вебинаров для предпринимателей в России и странах СНГ. Программа поможет маркетологам и бизнесменам узнать больше о философии платформы, ее возможностях и рекламных инструментах. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

TikTok запустит обучающие вебинары для бизнеса

TikTok for Business — B2B-платформа, запущенная TikTok в июне этого года. На площадке собраны маркетинговые инструменты TikTok.

Вебинары TikTok Masterclass помогут предпринимателям освоиться на платформе и познакомиться с ее возможностями. Выступления спикеров стартуют 14 октября. Вебинары бесплатны.

В числе тем, которые будут обсуждаться:

  • философия, тренды и возможности TikTok for Business,
  • маркетинговые решения на платформе,
  • аккаунты брендов в TikTok,
  • самостоятельный запуск рекламных кампаний.

Зарегистрироваться можно здесь.

Фото: nikkimeel / Shutterstock

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