Фонд «ТилТех Капитал» инвестирует в компании потребрынка 1 млрд рублей

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» планирует в этом году вложить 1 млрд рублей в компании потребительского рынка. Заявки от компаний принимаются на сайте фонда.

Сумма инвестиций – от 15 до 350 млн рублей в проект. Общие средства – 1 млрд, в фонде планируют распределить между компаниями в течение ближайших 6-9 месяцев, сообщили в пресс-службе фонда.

«Фонд планирует инвестировать в проекты, работающие на потребительских рынках: розничная торговля, производители, медицина, образование, цифровые платформы и прочие, в предпринимателей и команды, которые погружены в операционный менеджмент на основе современных управленческих практик», – отметили в «ТилТех Капитале».

Заявки принимаются на сайте фонда.

В течение 2020 года фонд инвестировал 1 млрд рублей в компании потребительского рынка, среди которых бренд одежды Dorogobogato, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервис доставки «Чекбокс».

«В фокусе фонда находятся компании, которые смогли адаптироваться к кризису, вызванному ограничениями в связи с пандемией коронавируса, а также продемонстрировавшие стабильный рост и прибыльность», – добавили в «ТилТех Капитале».

«ТилТех Капитал» – российский инвестиционный фонд, основанный в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар».

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Фото на обложке: tealtechcapital.ru