«Проект будет закрыт»: CEO «Медузы» Галина Тимченко о будущем издания

CEO интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко объявила о том, что «проект будет закрыт», приводит ее слова «Голос Америки», признанный в России иностранным агентом. «Существующая бизнес-модель рухнула» после признания издания в России иностранным агентом. Только в прошлом месяце «Медуза» потеряла €2 млн доходов.

В апреле 2021 года издание «Медуза» признали в России иностранным агентом. После этого, по словам Тимченко, их «стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры». Получить комментарии от правоохранительных органов стало невозможным, добавила она.

«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула. Но даже в самом начале, когда мы только запускали наше медиа, в 2014 году, – мы уже были к этому готовы», – сказала Тимченко «Голосу Америки», признанного в России иностранным агентом.

CEO «Медузы» пояснила, что они «продолжат работать, если читатели будут их поддерживать», добавив, что за май 2021 года изданию прислали пожертвования 85 тысяч читателей.

UPD 19:35 МСК

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опроверг информацию, протранслированную «Голосом Америки», признанного в России иностранным агентом. Издание продолжает работать, сказал он РБК. Сама Тимченко опровергла информацию об убытке в €2 млн. По ее словам, речь шла лишь о плане на такую выручку, который издание не сможет выполнить.

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Фото: Meduza / Facebook