«Тинькофф» в первом квартале 2021 года установил новый рекорд по чистой прибыли

Чистая прибыль TCS Group Holding PLC — головной структуры группы «Тинькофф» — по итогам первого квартала 2021 года по МСФО достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль увеличилась на 57% по сравнению с первым кварталом 2020 года — тогда показатель равнялся 9 млрд рублей.

«В первом квартале 2021 года группа продолжила наращивать финансовые показатели: благодаря тому, что мы активно работали над привлечением новых клиентов и запуском новых полезных функций в продуктовых линейках, чистая прибыль достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд рублей», — отметил председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Общая выручка группы за январь-март выросла на 21% и достигла 56,8 млрд рублей (в первом квартале 2020 года — 46,9 млрд рублей).

Доходность кредитного портфеля в первом квартале 2021 года снизилась до 25,6% (в первом квартале 2020 года — 29,8%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг группы сократилась до 5,1% (годом ранее — 6%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 12,4% с начала года и составил 502,9 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года — 447,4 млрд рублей). Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 14,5% до 431 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года — 376,5 млрд рублей).

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной работе по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли группы. Так, доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 43% от выручки и 24% от чистой прибыли группы.

Совокупные активы выросли на 1,7% с конца 2020 года и достигли 873,5 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года — 859,3 млрд рублей).

По состоянию на конец первого квартала группа осуществляла обслуживание:

текущих счетов более 8,9 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 329,3 млрд рублей;

свыше 500 тысяч клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд рублей;

свыше 1,8 млн клиентов сервиса «Тинькофф Инвестиции» с совокупными активами свыше 415 млрд рублей.

Общее число клиентов группы в первом квартале достигло 14,8 млн (годом ранее — 10,8 млн).

Прогноз на 2021 год:

чистый прирост кредитного портфеля — более 30%;

выручка, не связанная с кредитованием, — более 40% от общей выручки;

чистая прибыль — не менее 55 млрд рублей.

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