«Тинькофф Банк» начал создание площадки по продаже просроченных долгов

«Тинькофф Банк» приступил к технической реализации проекта площадки по продаже просроченных кредитов. Эксперты считают, что кредитная организация может занять 15% этого рынка.

В самом банке планы запустить такую площадку отрицают, но источники «Коммерсантъ» на коллекторском рынке заявляют обратное.

Эксперты издания подсчитали, что банк может занять 15% рынка по продаже долгов, а через его платформу будет проходить до 25 млрд рублей в год.

Наличие площадки поможет «Тинькофф Банку» повысить стоимость портфеля. Будущая площадка будет работать с любыми видами долгов физических и юридических лиц.

Площадки по продаже долгов уже есть у БКИ «Эквифакс» и Debex.

Ранее основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что ожидает роста капитализации банка до $1 трлн к 2032 году.

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Фото на обложке: RB.RU