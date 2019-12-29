«Тинькофф» запустил бизнес-карты с возможностью платить по ним только за определенные товары

«Тинькофф Бизнес» запустил новый продукт для малого и среднего бизнеса — карты с ограничениями по разным категориям покупок на основе MCC-кодов. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение позволяет контролировать расходы со стороны сотрудников, которые пользуются бизнес-картами компаний для оплаты товаров и услуг.

Ограничения по операциям в категорийных картах выставляются по кодам категорий торговых точек (MCC-коды) — всего по 44 видам покупок в любой комбинации. На бизнес-карту можно установить как одну, так и сразу несколько категорий и использовать ее одновременно, например, и для оплаты топлива, и для покупок в супермаркетах и т.д.

Среди доступных категорий — «топливо», «супермаркеты», «авиабилеты», «железнодорожные билеты», «медицинские услуги», «транспорт», «отели», «рестораны» и другие.

Категорийные карты для бизнеса не нужно выпускать отдельно — категории по расходным операциям можно установить на любую бизнес-карту «Тинькофф» в личном кабинете, говорится в сообщении.

Компания или предприниматель могут выпустить для себя любое количество бизнес-карт при открытии счета в «Тинькофф Бизнесе», их обслуживание будет бесплатным.

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