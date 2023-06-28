Суд оштрафовал «Тинькофф» на 70 тыс. рублей за утечку персональных данных

Суд в Москве оштрафовал «Тинькофф» на 70 тыс. рублей по статье об утечке персональных данных. Ранее за это же нарушение штраф получили «Яндекс», VK, «Гемотест» и другие. Компании, допустившие утечку, могут вывести из-под моратория и начать внепланово проверять – меру обсуждают в федеральных ведомствах.

Банк «Тинькофф» получил штраф в размере 70 тыс. рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях за утечку персональных данных. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.

Ранее за это же нарушение получили штраф несколько компаний, среди которых «Яндекс», VK, «Гемотест», Skyeng. Данные об утечках публикуются в открытом доступе в профильных telegram-каналах.

В Минцифры и ФАС обсуждают возобновление внеплановых проверок IT-компаний. Мера коснется тех предприятий, которые допустили утечку данных или нарушили антимонопольное законодательство.

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