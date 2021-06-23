«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему

«Тинькофф» открыл новые возможности для технологических стартапов. Они могут стать частью экосистемы банка, если их продукты смогут помочь ему, в частности, привлечь новых пользователей и монетизировать свои продукты.
О запуске новой программы сообщили в пресс-службе «Тинькофф». Подать заявку на участие можно на сайте.
Потенциальный кандидат на интеграцию в экосистему может быть любого масштаба. Главное, чтобы проекты компании решали задачи:
- привлечение пользователей в экосистему;
- монетизация новых продуктов и сервисов;
- создание новых проектов для вовлечения аудитории в экосистему;
- разработка и внедрение новых технологических решений для оптимизации процессов внутри группы.
«Мы готовы рассматривать любые стартапы, главное – чтобы мы могли найти точки соприкосновения и взаимного роста. Мы готовы делать совместные проекты, помогать перспективным компаниям расти с помощью нашей экосистемы, объединять усилия для создания чего-то нового, что будет иметь большую ценность, чем если каждый будет работать по отдельности», – отметил вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов.
Участникам программы обещают поддержку в виде консультаций и, возможно, прямых инвестиций.
RB.ru в одном материале собрал корпорации, которые так или иначе работают со стартапами. Статья доступна по ссылке.
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Фото: «Тинькофф»
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