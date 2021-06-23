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«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» открыл новые возможности для технологических стартапов. Они могут стать частью экосистемы банка, если их продукты смогут помочь ему, в частности, привлечь новых пользователей и монетизировать свои продукты.

«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему

О запуске новой программы сообщили в пресс-службе «Тинькофф». Подать заявку на участие можно на сайте.

Потенциальный кандидат на интеграцию в экосистему может быть любого масштаба. Главное, чтобы проекты компании решали задачи:

  • привлечение пользователей в экосистему;
  • монетизация новых продуктов и сервисов;
  • создание новых проектов для вовлечения аудитории в экосистему;
  • разработка и внедрение новых технологических решений для оптимизации процессов внутри группы.

«Мы готовы рассматривать любые стартапы, главное – чтобы мы могли найти точки соприкосновения и взаимного роста. Мы готовы делать совместные проекты, помогать перспективным компаниям расти с помощью нашей экосистемы, объединять усилия для создания чего-то нового, что будет иметь большую ценность, чем если каждый будет работать по отдельности», – отметил вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов. 

Участникам программы обещают поддержку в виде консультаций и, возможно, прямых инвестиций.

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RB.ru в одном материале собрал корпорации, которые так или иначе работают со стартапами. Статья доступна по ссылке.

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Фото: «Тинькофф»

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