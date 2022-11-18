Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в итальянской Тоскане на сотни тысяч евро

Неизвестные в ночь с 16 на 17 ноября обокрали виллу бизнесмена Олега Тинькова в курортном городе Италии Форте-дей-Марми (регион Тоскана). Об этом сообщают местные издания Adnkronos и Il Messagero .

Предварительно известно, что грабителей было трое. Они вскрыли два сейфа, откуда забрали драгоценности, часы и другие ценности. Издания оценивают общую стоимость украденного имущества в несколько сотен тысяч евро.

Во время ограбления на вилле никого не было. По данным Il Messagero, Тиньков сейчас находится в Мексике. Кражу в четверг утром обнаружил сторож.

В настоящее время идет расследование, изучаются в том числе записи видеосъемок.

Во время ограбления вилла была пуста. Il Messagero указывает, что Олег Тиньков находится в Мексике. Утром в четверг кражу обнаружил сторож. Проводится расследование, в том числе изучаются записи видеосъемок, пишут итальянские издания.

В Форте-дей-Марми у туристического проекта Олега Тинькова La Datcha есть четырехэтажное палаццо 1930 года постройки.

Сообщается, что оно находится в центре курорта, «в минуте ходьбы от песчаных пляжей Тирренского моря». В палаццо четыре этажа, есть две гостиные, обеденная, коктейльная зона, бар, два рабочих пространства, зал для кино, спа с бассейном и другое.

Фото: Сайт La Datcha