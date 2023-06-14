«Тинькофф» объявил о запуске частного вуза на основе STEM-модели

«Тинькофф» объявил о запуске Центрального университета — это частное учебное заведение на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), говорится в сообщении пресс-службы компании.
На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца.
STEM-модель, по которой будет работать вуз, заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики. Проект создан «в интересах страны и ИТ-сектора», говорится в сообщении.
Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.
У «Тинькофф» уже есть собственные кафедры в НИУ ВШЭ и МФТИ, еще около 40 образовательных проектов — от ИТ-курсов до семинаров по программированию — работают в таких вузах, как МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО, СПбГУ, УрФУ.
В 2022 году «Тинькофф» также запустил стипендиальную программу для талантливых студентов, фонд которой составил 60 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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