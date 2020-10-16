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«Тинькофф» прекратил переговоры о продаже группы «Яндексу»

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Тинькофф» принял решение прекратить переговоры о возможной покупке группы «Яндексом». После обсуждения вопроса стороны решили не продолжать сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф».

«Тинькофф» прекратил переговоры о продаже группы «Яндексу»
«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькофф", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены», — сообщили в банке.

По данным Forbes, Олег Тиньков хотел принимать активное участие в бизнесе. Это не приветствовали в «Яндексе». Тинькову такое не понравилось, рассказал изданию источник, близкий к сделке.

Два других источника также рассказали журналу, что переговоры буксовали именно из-за желания Тинькова участвовать в управлении компанией после ее продажи.

Напомним, о том, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group, которая является головной компанией «Тинькофф», стало известно 22 сентября. Сумма сделки должна была составить около $5,48 млрд.

Опрошенные Rusbase инвесторы и предприниматели заявляли, что это фантастический успех сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа.

Фото: olympuscat / Shutterstock

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