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«В сложных ситуациях допускаются ошибки»: Тиньков ответил на включение его в санкционный список

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Олег Тиньков впервые прокомментировал свое прошение к британским властям о снятии с него санкций. Включение его в санкционный список бизнесмен описал как «допущение ошибки в сложной ситуации», но санкции против большинства российских бизнесменов он назвал «заслуженными».

«В сложных ситуациях допускаются ошибки»: Тиньков ответил на включение его в санкционный список

Пост с комментарием относительно включения его в санкционный список Великобритании бизнесмен Олег Тиньков опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ).

Тиньков написал, что никогда не должен был попадать под санкции, но понимает, что в трудных ситуациях могут допускаться ошибки. Бизнесмен надеется, что эту ошибку можно исправить.

Санкции против большинства российских бизнесменов Тиньков назвал заслуженными.

Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании в марте 2022 года. Активы бизнесмена были заморожены, ему запретили въезд в страну. В марте 2023 года Тиньков обратился в британский МИД с просьбой снять с него санкции, сообщал Bloomberg.

В ноябре 2022 года Олег Тиньков опубликовал пост о том, что отказывается от гражданства РФ. Позже этот пост был удален.

Фото на обложке: Anton Veselov / Shutterstock

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